FT: Макрон подал в суд на блогера из США из-за слов о первой леди Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс в связи с ее утверждениями о том, что первая леди республики якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Financial Times.

Иск о клевете, поданный в Делавэре, занимает 218 страниц. В нем говорится, что Оуэнс распространяла "нелепые и клеветнические вымыслы", в том числе заявления о том, что Брижит Макрон ранее являлась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

При этом главную причину иска связывают с 8-серийным выпуском журналистки YouTube-шоу "Становление Брижит", которое набрало свыше 2,3 миллиона просмотров.



Адвокат Макронов заявил, что супруги планируют лично прилететь в США для участия в судебном разбирательстве. Они настаивают на компенсации и требуют, чтобы дело рассматривали присяжные.

В свою очередь, издание добавило, что мировые лидеры очень редко подают частные иски в Америке. Более того, согласно американскому законодательству, публичные персоны должны доказать "злой умысел" ответчика.

В январе текущего года Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Кроме того, она утверждала, что собрала сведения о том, что Брижит на самом деле никогда не существовало.

При этом журналистка писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Тем не менее в июле блогер заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако Оуэнс хотела "донести правду" и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.