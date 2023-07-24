Нетаньяху выписали из больницы после установки кардиостимулятора – СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба в пригороде Тель-Авива после операции по установке кардиостимулятора. Об этом сообщает израильский портал Areutz Sheva.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был выписан из больницы сегодня (24 июля. – Прим. ред.) утром, менее чем через два дня после операции по установке кардиостимулятора", – говорится в материале издания.

Отмечается, что в связи с выпиской Нетаньяху сможет принять участие в голосовании по так называемому стандарту разумности коалиции.

Нетаньяху установили кардиостимулятор в ночь на 23 июля. Врачи настояли на операции из-за выявления у политика сердечной аритмии.

В связи с операцией Нетаньяху отменил визиты в Турцию и на Кипр. Накануне премьер-министр рассказал, что чувствует себя хорошо.

Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора