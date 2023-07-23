23 июля, 21:49Политика
Президент Израиля навестил находящегося в больнице Нетаньяху
Фото: ТАСС/EPA/POOL/RONEN ZVULUN
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Израиль после визита США и навестил в больнице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Отмечается, что главной темой встречи израильского лидера и премьер-министра стала судебная реформа, предложенная правительством Нетаньяху. Она также привела к протестам со стороны оппозиции.
Герцог и Нетаньяху обсудили попытки прийти к компромиссному соглашению между коалицией и оппозицией по поводу первого из законопроектов, обсуждаемого в парламенте Израиля. Как указано в публикации, он ограничит возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной ветви власти. Его одобрили в первом чтении.
Ранее Нетаньяху заявлял о своем хорошем самочувствии после операции по установке кардиостимулятора и о готовности присоединиться к политикам по поводу обсуждения будущей юридической реформы.
Операция прошла в ночь на 23 июля. Отмечалось, что установка кардиостимулятора премьеру Израиля была выполнена успешно.
Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора
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