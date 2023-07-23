В канцелярии сообщили, что визиты Нетаньяху в Турцию и на Кипр отложены

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Запланированные визиты премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на Кипр и в Турцию отложены из-за проведенной политику в ночь на 23 июля операции по установке кардиостимулятора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

Отмечается, что после хирургического вмешательства Нетаньяху должен находиться под наблюдением врачей. Новые даты визитов будут определены в ближайшее время.

Уточняется, что премьер должен был встретиться в Турции с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 июля.

Ранее сообщалось, что установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно. Врачи порекомендовали политику операцию накануне вечером, когда устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у него.

До этого Папу Римского Франциска выписали из итальянской больницы после операции. Понтифик планировал посетить храм Санта-Мария-Маджоре, чтобы вознести молитву.

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