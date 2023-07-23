Установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно – СМИ

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху установили кардиостимулятор, операция прошла успешно и без осложнений. Состояние политика оценивается как хорошее, передает радиостанция Kan.

Отмечается, что пока Нетаньяху остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер". Как сообщает радио, врачи порекомендовали политику операцию накануне вечером, когда устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у него.

Канцелярия политика уточняла, что хирургическое вмешательство выполнялось "под седацией". Во время операции обязанности главы правительства исполнял министр юстиции и вице-премьер Израиля Ярив Левин.

Добавляется, что пока неизвестна дата выписки премьер-министра. При этом канцелярия хочет, чтобы он вышел из больницы в воскресенье, 23 июля.

Ранее Папу Римского Франциска выписали из итальянской больницы после операции. Понтифик планировал посетить храм Санта-Мария-Маджоре, чтобы вознести молитву.

О том, что 86-летнему понтифику требуется операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки, стало известно в июне. Причиной стала ущемленная послеоперационная грыжа, вызывающая рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.

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