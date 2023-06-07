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11:48

Общество

Папу Римского Франциска прооперируют – Ватикан

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папу Римского Франциска прооперируют в течение дня под общим наркозом, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что его направили в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему проведут хирургическую операцию по лапаротомии и пластике брюшной стенки.

Операция 86-летнему понтифику стала необходима из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.

Ранее посланник Папы Римского по урегулированию украинского кризиса Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву.

До этого он посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. Теперь Ватикан планирует узнать позицию Москвы. Ожидается, что визит Дзуппи поспособствует возобновлению диалога между двумя странами и проведению возможной встречи между Папой Римским Франциском и Патриархом всея Руси Кириллом.

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