Папу Римского выписали из больницы после операции

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Папу Римского Франциска выписали из итальянской больницы после операции. Об этом стало известно из эфира Rai News 24.

Он покинул больницу в пятницу, 16 июня, примерно в 08:44 по местному времени (09:44 по московскому времени).

Уточняется, что понтифик планирует посетить храм Санта-Мария-Маджоре, чтобы вознести молитву.

Ранее стало известно, что 86-летнему понтифику требуется операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки. Ему понадобилось хирургическое вмешательство из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.

Папу Римского Франциска направили в университетскую клинику имени Агостино Джемелли.

Позднее сообщалось, что операция прошла успешно. Врачи отметили, что никаких осложнений не возникло. Хирургическое вмешательство проводили под общим наркозом, оно длилось три часа.



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