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20:40

Общество

В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск успешно перенес операцию на брюшной полости

Фото: ТАСС/Alessandra Tarantino

Операция Папы Римского Франциска на брюшную полость завершилась и прошла без осложнений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Представители Папы Римского отметили, что хирургическое вмешательство проводили под общим наркозом в больнице имени Агостино Джемелли. В пресс-службе уточнили, что операция длилась три часа.

Ранее сообщалось, что 86-летнему понтифику проведут операцию по лапаротомии и пластике брюшной стенки. Ему понадобилось хирургическое вмешательство из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.

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