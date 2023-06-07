20:40Общество
В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск успешно перенес операцию на брюшной полости
Фото: ТАСС/Alessandra Tarantino
Операция Папы Римского Франциска на брюшную полость завершилась и прошла без осложнений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
Представители Папы Римского отметили, что хирургическое вмешательство проводили под общим наркозом в больнице имени Агостино Джемелли. В пресс-службе уточнили, что операция длилась три часа.
Ранее сообщалось, что 86-летнему понтифику проведут операцию по лапаротомии и пластике брюшной стенки. Ему понадобилось хирургическое вмешательство из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.
Читайте также