Оппозиционная правая партия побеждает на всеобщих выборах в Испании

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Оппозиционная правая Народная партия лидирует на всеобщих выборах в Испании после подсчета почти всех бюллетеней. Об этом сообщает "Интерфакс".

Тем не менее крупные правые партии не набрали достаточного количества голосов для полного контроля над парламентом. Так, Народная партия получила 136 мест, а ультраправая фракция "Голос" – 33 места, тогда как для большинства в парламенте необходимо иметь 176 мест.

Таким образом, правые не смогут получить парламентское большинство без привлечения других партий. Тем не менее, как считает лидер Народной партии Альберто Фейхоо, ему могут дать мандат на формирование правительства, поскольку именно его партия финишировала первой.

По информации местных СМИ, может произойти и такой сценарий, при котором находящиеся ныне у власти левые партии смогут вновь сформировать правительство, договорившись о коалиции с рядом отличающихся от них по идеологии партий.

Так, на всеобщих выборах Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса получила 122 места, а левая коалиция "Сумар" – 31 место.

Если же за два месяца никто не сможет сформировать правящую коалицию, то испанцев ждут повторные выборы.

Ранее сообщалось, что действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента с 87,05% голосов.

До этого правительство Нидерландов во главе с премьер-министром страны Марком Рютте подало в отставку. По словам Рютте, распад правящей коалиции был связан с различными разногласиями касательно миграционной политики.