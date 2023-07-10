Рютте заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на нидерландских выборах – СМИ

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подавший в отставку, заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах. Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник (10 июля. – Прим. ред.) заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок и уйдет из политики страны после выборов в ноябре", – указано в публикации.

Отмечается, что отставка Рютте была связана с тем, что правительственная коалиция не смогла после ряда проведенных консультаций договориться о мерах по ограничению притока соискателей убежища.

Ранее правительство Нидерландов во главе с Рютте подало в отставку. Премьер-министр страны уточнил, что прошение об отставке правительства будет в скором времени передано королю.

В апреле заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку по итогам расследования жалоб его подчиненных, которые жаловались на агрессивное поведение политика.

