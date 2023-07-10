Действующий президент Узбекистана переизбран на новый срок

Фото: ТАСС/EPA/MARK CRISTINO/POOL

Действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным ЦИК, побеждает на выборах президента с 87,05% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии республики Зайниддина Низамходжаева.

"В соответствии с законодательством, кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку Шавкат Мирзиев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом", – уточнил он.

По его информации, первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, которую выдвинула социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), набрала 4,43%, у лидера народно-демократической партии Улугбека Иноятова – 4,02% голосов, глава экологической партий Абдушукур Хамзаев получил 3,74%.

Он также добавил, что явка избирателей составила 79,8% к моменту закрытия участков. Досрочные выборы признали состоявшимися в первой половине дня воскресенья, 9 июля, когда явка превысила необходимые 33%.

"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 20:00 (18:00 по московскому времени) 9 июля на избирательные участки пришло 15 651 405 избирателей, или 79,8% от общего списка", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб. Согласно документу, представительства будут действовать на основе законодательства своих государств.

До этого на ПМЭФ Узбекистан договорился с "Газпромом" о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.

В Москве тысячи граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах