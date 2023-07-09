Выборы главы Узбекистана состоялись, проголосовали 33,54% избирателей

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Досрочные выборы президента Узбекистана признали состоявшимися – явка избирателей на 11.00 по местному времени (9.00 по московскому) составила 33,54%, цитирует ТАСС заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова.

Досрочные президентские выборы проходят сегодня в Узбекистане.

По данным электронной системы, которая фиксирует явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка, уточнил Кучкаров.

На выборах президента страны в 2021 году явка на 11.00 местного времени была равной 33,6% избирателей.

Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал, что правительственные эксперты прорабатывают параметры тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

Он отметил, что в будущем развитию и энергетической безопасности всего региона Центральной Азии помогут именно стабильные и долговременные поставки газа. По его мнению, перспективы по закреплению трехстороннего взаимодействия в газовой области являются хорошими.