Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины

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Обеспечивать безопасность кораблей с украинским зерном в Черном море вместе с РФ и Турцией будет еще одна страна, о которой объявят позже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", – приводит его слова газета "Известия".

Лавров также уточнил, что подписанное соглашение между РФ и ООН обязало генсекретаря Антонио Гутерриша начать данный процесс и убедить Запад, а также добиться от него решения о снятии всех санкций, наложенных на экспорт зерна РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого заявлял, что экспорт зерна по морю будет контролировать Координационный центр в Стамбуле.

Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

