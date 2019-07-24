В посольстве РФ развеяли миф об извинениях перед Кореей

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Российское посольство в Сеуле опровергло сообщения южнокорейских СМИ о том, что и. о. военного атташе РФ принес официальные извинения за инцидент с самолетом над спорными островами Токто в Японском море. Заявление представителей дипмиссии цитирует "Российская Газета".

"Российская сторона официальных извинений не приносила", – подчеркнули в посольстве, добавив, что видели публикации в СМИ, при этом многое в них не соответствует действительности.

Военное ведомство Южной Кореи подтвердило, что Россия не приносила извинений, а наоборот обвинила корейскую сторону в спровоцировавших опасную ситуацию действиях. При этом в ведомстве продолжают настаивать на том, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 дважды оказался в зоне над архипелагом Токто, тем самым нарушив воздушное пространство Кореи.

Утром 23 июля комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея распространил заявление, в котором утверждалось, что бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Также отмечалось, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС и произведены предупредительные выстрелы. Вскоре японское правительство выразило протест Сеулу из-за полетов южнокорейской авиации, назвав ее действия "неприемлемыми".

Позднее в КНР отвергли обвинения в том, что китайские и российские бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. В Пекине подчеркнули, что это был мирный патрулирующий полет, в ходе которого строго соблюдались все нормы международного права.