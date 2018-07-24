В Кремле рассказали о предложении Вашингтона провести новую встречу Путина и Трампа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США предложили провести новую двустороннюю встречу президентов в Вашингтоне в конце 2018 года. Об этом передает "Газета.ру".

Ушаков отметил, что, несмотря на предложение американской стороны, работа по подготовке следующей встречи пока не началась.

При этом, он не исключил другие возможные форматы переговоров Путина и Трампа. К примеру, в рамках саммита G20 в Аргентине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что американский лидер планирует пригласить Путина на вторую встречу в США этой осенью.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд поддержал идею Трампа и отметил, что раньше президенты России и США неоднократно проводили переговоры.