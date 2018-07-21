В Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США

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Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд поддержал идею Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на переговоры в Вашингтон.

"Я думаю, обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран должны происходить. Я думаю, что это совершенно нормально и практично", – заявил чиновник Пентагона телекомпании CNN.

Также Руд отметил, что в прошлые годы российский и американский президенты неоднократно проводили переговоры.

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он приезжал в дом президента Буша в Кроуфорде в Техасе. Еще они ездили на рыбалку в Кеннебанкпорт в Мэне", – заключил чиновник.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что американский лидер попросил советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона пригласить российского президента приехать в Вашингтон осенью.

До этого Путин выразил мнение, что его встреча с Трампом в Хельсинки 16 июля прошла в целом успешно. Саммит, как отметил российский лидер, стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия.