Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон

20 июля, 08:40
Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп приглашает Владимира Путина приехать в Соединенные Штаты осенью, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter, сообщает "Газета.ру".
Сандерс сообщила, что американский лидер попросил советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона пригласить российского лидера приехать в Вашингтон осенью.
По ее словам, вопрос о встречи уже обсуждается.
Ранее сообщалось, что Путин выразил мнение, что его встреча с Трампом в Хельсинки 16 июля прошла в целом успешно. Саммит, как отметил российский лидер, стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия.
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