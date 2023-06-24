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07:02

Политика

ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую установку на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также минометный расчет ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Он также добавил, что вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике украинской армии.

Помимо этого, российские войска в районе населенного пункта Двуречное уничтожили американский беспилотник расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 23 июня уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа.

До этого артиллерия ВС РФ уничтожила склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинской армии около Щербиновки в Донецкой Народной Республике.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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