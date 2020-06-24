Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Беларусь 1.
Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области. Из-за наряженного графика президент Белоруссии даст свой ответ в ближайшее время, отметила ведущая телеканала.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы. По его словам, президент Белоруссии присутствовал на торжественном приеме в Кремле.
В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.
Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.
Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.
Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В День Победы, 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют.
Празднование Дня Победы завершится салютом
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