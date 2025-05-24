Трамп сообщил о наращивании производства гиперзвуковых ракет в США

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Американский президент Дональд Трамп заявил о наращивании производства гиперзвуковых ракет в Соединенных Штатах. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", – отметил глава страны.

Также американский лидер указал на предполагаемую кражу чертежей ракет во времена президентства Барака Обамы. По его словам, преступление якобы было совершено россиянами. При этом Трамп не привел никаких доказательств.

Ранее глава Белого дома заявил, что создаваемая в стране система противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" необходима Штатам для выживания. Он подчеркнул, что в нее войдут наземные, морские и космические системы. В частности, на орбите появятся сенсоры и перехватчики.

В марте этого года стало известно, что военные США в срочном порядке начали разрабатывать систему противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты территории Штатов от ракет большой дальности.

