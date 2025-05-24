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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал свой заочный арест украинским судом высокой оценкой своей роли в успехах российской армии. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

До этого сообщалось, что районный суд города Черновцы признал главу Дагестана виновным по статье о финансировании действий, которые были совершенных в целях изменения границ Украины. Меликова заочно приговорили к восьми годам заключения.

"Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда", – подчеркнул Меликов.

Ранее подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин заявил, что порядка 180 тысяч уголовных дел возбуждено украинскими правоохранителями на местных граждан за выражение пророссийской позиции и содействие ВС РФ.

Он подчеркнул, что его штаб на протяжении двух лет боролся за пророссийских политзаключенных, а также отмечал необходимость инициирования практики их обмена. Команда Прилепина составляет списки гражданских пленных в том числе на основе обращений их родственников и аналитики украинской судебной системы.

