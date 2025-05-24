SCMP: Запад опасается сближения Малайзии с Россией и Китаем

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Недавний визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву совместно с его другими дипломатическими инициативами вызвали опасения у Соединенных Штатов и других западных стран, что Куала-Лумпур чрезмерно сближается с Россией и Китаем. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Его (премьер-министра Малайзии. – Прим. ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что визит малазийского премьера в Россию прошел в условиях, когда Куала-Лумпур старается лавировать в условиях возрастающего глобального соперничества и растущей торговой неопределенности.

Москва же, в свою очередь, заявила о своей готовности стать партнером Малайзии, а также одной из первых поддержала заявку страны на вступление в БРИКС. Отмечается, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, теперь же Куала-Лумпур стремится к полноправному членству в объединении.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая. В ходе своего визита он провел переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых стало известно, что в настоящий период прорабатывается открытие прямого авиасообщения между странами.

Кроме того, Ибрагим встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и пригласил его посетить Малайзию с официальным визитом в сопровождении делегации чиновников и предпринимателей.