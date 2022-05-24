В КНР опровергли информацию об уходе китайской делегации с форума в Давосе

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Информация о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал сразу после выступления президента Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителей КНР.

"Как сообщила "Синьхуа" китайская делегация на ВЭФ, во время выступления Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем", – говорится в публикации.

О том, что делегация Китая якобы проигнорировала выступление Зеленского, ранее в эфире телеканала CNN сообщил американский конгрессмен Майкл Маккол. В качестве доказательства он показал фотографию, на которой представители КНР сидят в окружении аплодирующих людей. По его словам, таким образом Пекин продемонстрировал, что не поддерживает Украину в текущей ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

