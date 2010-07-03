В Госдуме оценили заявление Киева о переговорах с Москвой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме положительно оценили заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о необходимости переговоров между Москвой и Киевом.

"Для России это позитивный сигнал. Недавние слова президента Зеленского о возможном проведении референдума для украинцев об их отношении к переговорному процессу с Россией по вопросам Донецкой и Луганской народных республик – ход, который поможет новому главе государства", – цитирует RT представителя нижней палаты российского парламента Владимира Катенева.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан заявил, что переговоры между Москвой и Киевом нужны, если украинские власти хотят достигнуть мира в Донбассе. Вопрос условий, при которых эта встреча состоится, остается открытым.

Владимир Зеленский объявил о невозможности ведения переговоров с Россией. Также Зеленский предложил провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Владимир Путин не стал поздравлять Зеленского с вступлением на пост президента Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что российский лидер готов поздравить украинского коллегу только "с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений ". Российско-украинских контактов на высшем уровне в повестке Кремля нет.

