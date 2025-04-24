Глава СВР Нарышкин рассказал о возможной встрече с директором ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин может встретиться с главой американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом. Об этом глава СВР рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Нарышкина, у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ.

"Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча", – сказал Нарышкин.

При этом ранее он уже сообщал о готовности встретиться с руководителем ЦРУ. Глава СВР подчеркивал, что в этом вопросе нужна заинтересованность и со стороны Соединенных Штатов.

Позже Нарышкин и Рэтклифф договорились о постоянных контактах между ведомствами для уменьшения конфронтации между странами. Во время телефонного разговора они обсудили тему взаимодействия ведомств в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес, а также урегулирования кризисных ситуаций.