Фото: kremlin.ru

Мирное урегулирование конфликта на Украине подразумевает безъядерный и нейтральный статус страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Еще, по его словам, в числе стратегических целей России после завершения конфликта значатся демилитаризация и денацификация украинского государства, а также отмена дискриминационных законов, принятых после госпереворота в 2014 году, и признание суверенитета России в ее нынешних границах.

При этом, по мнению Нарышкина, киевский режим стремится к продолжению военного конфликта, чтобы избежать ответственности за преступные действия перед собственным народом.

Также глава СВР подчеркнул, что Россия в полной мере соблюдает мораторий на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, в то время как Украина продолжает наносить удары по ним.

Вместе с тем Нарышкин указал и на позитивный момент – контакты между Москвой и Вашингтоном. Это, по его словам, особенно контрастирует на фоне ситуации, сложившейся при администрации бывшего президента США Джо Байдена, поскольку нынешняя команда стремится понять и разобраться в причинах украинского кризиса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поставил Москве дедлайн по прекращению огня, однако не уточнил дату. При этом стороны пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта, указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, потребовали от России немедленно согласиться на полное перемирие без каких-либо условий.