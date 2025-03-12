Главы СВР и ЦРУ договорились о контактах для снижения конфронтации РФ и США

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф договорились о постоянных контактах между ведомствами для уменьшения конфронтации между странами. Об этом сообщает пресс-служба СВР РФ, передает РИА Новости.

Во время телефонного разговора Нарышкин и Рэтклифф обсудили тему взаимодействия ведомств в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес, а также урегулирования кризисных ситуаций.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог указывал на то, что России и США нужно перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. По его словам, продолжение попыток изолироваться и не общаться с Москвой не является жизнеспособной стратегией.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений. По его словам, в этом направлении предстоит еще долгий и трудный путь. Однако он обратил внимание на то, что Владимир Путин и Трамп уже выразили свою политическую волю по этому поводу.

