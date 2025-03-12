12 марта, 09:37Политика
Главы СВР и ЦРУ договорились о контактах для снижения конфронтации РФ и США
Фото: 123RF/lacheev
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф договорились о постоянных контактах между ведомствами для уменьшения конфронтации между странами. Об этом сообщает пресс-служба СВР РФ, передает РИА Новости.
Во время телефонного разговора Нарышкин и Рэтклифф обсудили тему взаимодействия ведомств в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес, а также урегулирования кризисных ситуаций.
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По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений. По его словам, в этом направлении предстоит еще долгий и трудный путь. Однако он обратил внимание на то, что Владимир Путин и Трамп уже выразили свою политическую волю по этому поводу.
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