Депутат Пискарев: в УК РФ готовы поправки об увеличении наказания за диверсии

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В Уголовный кодекс РФ подготовили поправки об увеличении ответственности за диверсионные преступления. Теперь злоумышленникам будет грозить до 35 лет тюрьмы, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами", – подчеркнул он.

Как объяснил парламентарий, поправки важны для усиления безопасности при проведении спецоперации и возросшей диверсионной активности. Пискарев добавил, что их внесут в ближайшее время.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что в России выросли риски совершения диверсий и терактов. В прошлом году во время проверки безопасности мест массового пребывания людей, критически важных объектов было выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере.

В начале апреля сообщалось, что всего с начала 2024 года на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности РФ предотвратили 27 терактов. Организаторами некоторых из них были украинские диверсанты.

