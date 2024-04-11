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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Его планировал устроить уроженец из стран Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

Ведомство уточнило, что преступник намеревался совершить теракт во время массового скопления людей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что уроженец из стран Средней Азии 2002 года рождения, отбывая на Родине наказание за совершение преступления, установил контакт с лицами, которые были осуждены за участие в террористической деятельности. Под их влиянием он начал разделять идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации, подчеркнули в службе.

"Проживая в Москве, иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", – рассказало ведомство.

В среду, 10 апреля, при задержании молодой человек оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был ликвидирован. По месту его проживания следователи нашли и изъяли взрывное устройство и взрывчатые вещества, добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала в Уфе троих подростков, планировавших совершить диверсию за вознаграждение. По данным спецслужбы, трое друзей вступили в переписку с неизвестными в Telegram. Через мессенджер им предложили совершить поджог объекта связи и выполнить обязательные условия за деньги.

