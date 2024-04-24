Байден подпишет пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю 24 апреля

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Президент США Джо Байден заявил, что подпишет 24 апреля пакет законопроектов, которые, в частности, включают выделение новой помощи Украине и Израилю.

"Конгресс принял мой законопроект, призванный укрепить нашу национальную безопасность и дать понять всему миру силу американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения", – приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер также выразил надежду, что США смогут начать отправку оружия и необходимого оборудования на Украину уже на этой неделе.

Ранее сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации российских замороженных активов для их передачи Киеву и введении дополнительных санкций против Китая.

Общий объем пакета составил 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов будут выделены в помощь Украине, 26 – Израилю.

По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Вашингтон припозднился с одобрением нового пакета помощи Украине и не стал оправдываться за такое "опоздание". Он отметил, что США в большей степени волнуют собственные проблемы, а не то, что происходит в Киеве. Гусев также назвал нынешний конфликт инвестицией для Белого дома.