КНДР направила экономическую делегацию в Иран

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Северная Корея направила делегацию во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо с визитом в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация вылетела из Пхеньяна 23 апреля. Официальные подробности и цели визита дипломатов не приводятся.

По информации агентства Yonhap, поездка может быть связана с желанием Ирана и КНДР укрепить свои связи в военной сфере.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара при помощи реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров.

До этого делегация российской Службы внешней разведки во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным во время поездки в северокорейский Пхеньян с 25 по 27 марта обсудила с коллегами из КНДР вопросы сотрудничества.