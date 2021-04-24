Президент Чехии готовит чрезвычайное телеобращение 25 апреля

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Президент Чехии Милош Земан готовит чрезвычайное телеобращение, сообщил пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек в Twitter.

"Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 11:00 (12:00 по московскому времени) с чрезвычайным обращением", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь отметил, что выступление главы государства будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что комментировать сообщения властей Чехии бесполезно, поскольку зарубежные чиновники сами себе противоречат.

