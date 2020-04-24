Дипломаты РФ назвали кощунством блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

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Постпредство РФ при ООН заявило, что позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством.

Как говорится на сайте постпредства, Киеву "пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора".

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции", – указали в постпредстве.

В заявлении подчеркивается, что позиция Украины подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, передает RT.

В постпредстве пояснили, что призыв к снятию санкций, ограничивающих борьбу с пандемией, который подразумевала резолюция, был обращен на развивающиеся страны.