В Совфеде рассказали, как санкции влияют на борьбу с коронавирусом

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Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов рассказал, какое влияние на борьбу с коронавирусом оказывают санкции. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Санкции прямого ущерба не наносят в плане борьбы с коронавирусом, но они наносят экономический ущерб, в том числе странам, у которых серьезные проблемы с пандемией", – сказал Морозов.

По его словам, санкции мешают борьбе с COVID-19, но без прямой связи.

Также сенатор выразил мнение, что пандемия изменит политический и экономический облик сообщества.

"России сегодня нужно дать европейцам и американцам шанс понять, что санкционная политика не имеет никакой перспективы", – отметил Морозов.

Ранее в российском постпредстве при ООН выразили сожаление в связи с блокировкой декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, инициированной Россией в соавторстве с 28 государствами. В декларации предлагалось признать лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса и установить сотрудничество государств между собой и с ВОЗ.

Также документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН.

