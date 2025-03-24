В Белоруссии началась проверка боевой готовности вооруженных сил

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко, передает пресс-служба Минобороны республики.

В ходе нее личный состав одной из воинских частей должен будет провести ряд мероприятий по подготовке техники и оружия к выполнению учебно-боевых задач. В том числе им предстоит загрузить необходимые материалы и выдвинуться на один из полигонов ВС Белоруссии.

Подразделениям, которые привлекут позднее, необходимо будет провести работы по инженерному оснащению, маскировке, охране и обороне в определенном районе. Они также выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения.

В дополнение к этому ведомство намерено задействовать как ударные, так и разведывательные БПЛА, а также авиацию для создания условий, максимально приближенных к боевым, с учетом опыта современных военных конфликтов.

Более того, Минобороны республики сообщило о том, что в рамках проверки будет осуществляться перемещение военной техники. В связи с этим возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

По словам первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майора Игоря Демиденко, проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств. В ходе нее особое внимание планируется уделить современным подходам к основным формам и применению воинских частей и подразделений.

"Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них", – пояснил он.

Кроме того, мероприятие позволит выявить уровень подготовки командного состава, который должен эффективно руководить своими подразделениями в процессе выполнения учебно-боевых задач.

По итогам проверки будет проведен детальный анализ, результаты которого будут приняты во внимание при подготовке вооруженных сил, добавил Демиденко.

Ранее Лукашенко анонсировал, что к концу этого года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под российские комплексы гиперзвукового оружия "Орешник". Лидер республики подчеркнул, что он лично контролирует производство этих установок.

До этого он заявил, что "Орешник" скоро поступит на вооружение армии республики. Лукашенко напомнил, что его страна уже получила тактическое ядерное оружие. Кроме того, отметил он, пусковую часть к "Орешнику" производят в Белоруссии.