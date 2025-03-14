Лукашенко рассказал о просьбе к России по строительству второй АЭС

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Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой, второй атомной электростанции в стране. Об этом заявил президент государства Александр Лукашенко.

"Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям... Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали", – цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашенко, вторая станция может быть возведена на восточных границах государства. Она сможет обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России, добавил он.

В рамках переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые прошли 13 марта в Кремле, главы стран подписали ряд документов, среди которых соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции, внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

При этом договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.

Ранее Лукашенко отмечал беспрецедентный уровень доверия между РФ и Белоруссией. Он подчеркивал, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

