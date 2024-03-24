Британский аналитик заявил, что РФ нанесла самые мощные удары за все время СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Массированный удар российских войск по военным ВСУ и украинским энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и технически изощренным за все время спецоперации. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

По его словам, удары ВС РФ включали в себя умелое комбинирование беспилотников и ракетных ударов. Кроме того, массовое применение маневрирующих дронов запутывало зенитчиков ВСУ в то время, как аппаратура украинцев подвергалась тотальному воздействию средств РЭБ российских солдат.

Меркурис добавил, что немаловажный вклад в успех ударов внесло и общее истощение украинских средств противовоздушной обороны. Эксперт указал на то, что за последние недели армия РФ уничтожила на передовой множество ЗРК Patriot и С-300.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар Вооруженных сил РФ по Харькову утром 22 марта поразил завод "Элетротяжмаш", который входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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