Мощные взрывы прогремели в Киеве – СМИ

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Три мощных взрыва прогремели в Киеве в ночь на 24 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев случившегося.

По словам собеседников агентства, взрывы были слышны в центральных районах Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, сообщил о работе средств ПВО в городе.

На данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Ранее ночью сообщалось о нескольких сериях взрывов, которые прозвучали в Николаевской области Украины, Хмельницкой области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области страны. При этом какие-либо подробности случившегося пока не приводились.