24 марта, 04:54Политика
СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ночь на 24 марта несколько взрывов прозвучало в трех регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Так, взрывы прогремели в Николаевской области Украины, Хмельницкой области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области страны. При этом какие-либо подробности случившегося пока не приводятся.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат во всех регионах Украины, кроме Волынской, Ровненской и Закарпатской областей.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием за обстрелы и попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию.
До этого в военном ведомстве рассказали, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.
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