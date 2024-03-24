СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на 24 марта несколько взрывов прозвучало в трех регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Так, взрывы прогремели в Николаевской области Украины, Хмельницкой области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области страны. При этом какие-либо подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат во всех регионах Украины, кроме Волынской, Ровненской и Закарпатской областей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием за обстрелы и попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.

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