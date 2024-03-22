ВС России поразили завод "Электротяжмаш" в Харькове

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Удар Вооруженных сил РФ по Харькову утром 22 марта поразил завод "Элетротяжмаш", который входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, на территории предприятия находилась тяжелая техника Вооруженных сил Украины.

Военные и энергетические объекты Украины подверглись ударам в ночь с 21 на 22 марта. Украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах страны. Только в Харькове было зафиксировано 15 ударов. Лебедев подчеркивал, что ВС РФ поразили танковый завод и несколько ТЭЦ в городе.

В местном Минэнерго подтвердили, что после этого в некоторых регионах возникли перебои с электричеством. В частности, на ДнепроГЭС в Запорожье вспыхнул пожар.

Кроме того, ВС РФ поразили запорожский завод авиадвигателей "Мотор Сич", который работает в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса. На заводе в подконтрольном Киеву Запорожье также собирают беспилотные летательные аппараты и переоснащают советские ракеты С-200 для ударов по наземным целям.

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