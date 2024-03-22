В подполье сообщили, что ВС РФ поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили запорожский завод авиадвигателей "Мотор Сич", который работает в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, на заводе в подконтрольном Киеву Запорожье также собирают беспилотные летательные аппараты и переоснащают советские ракеты С-200 для ударов по наземным целям. Местные подпольщики заявили, что было четыре удара в период с 04:00 до 07:00 22 марта, а два из них – уже утром.

"Два четких прилета, второй – с последующей детонацией. Все это было хорошо слышно при закрытых окнах", – уточнили там.

Военные и энергетические объекты Украины подверглись ударам в ночь с 21 на 22 марта. Украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах страны. Только в Харькове было зафиксировано 15 ударов. Лебедев подчеркивал, что ВС РФ поразили танковый завод и несколько ТЭЦ в городе.

В местном Минэнерго подтвердили, что после этого в некоторых регионах возникли перебои с электричеством. В частности, на ДнепроГЭС в Запорожье вспыхнул пожар.

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