22 марта, 12:40Политика
В подполье сообщили, что ВС РФ поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили запорожский завод авиадвигателей "Мотор Сич", который работает в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его данным, на заводе в подконтрольном Киеву Запорожье также собирают беспилотные летательные аппараты и переоснащают советские ракеты С-200 для ударов по наземным целям. Местные подпольщики заявили, что было четыре удара в период с 04:00 до 07:00 22 марта, а два из них – уже утром.
"Два четких прилета, второй – с последующей детонацией. Все это было хорошо слышно при закрытых окнах", – уточнили там.
Военные и энергетические объекты Украины подверглись ударам в ночь с 21 на 22 марта. Украинские СМИ сообщали о взрывах во многих городах страны. Только в Харькове было зафиксировано 15 ударов. Лебедев подчеркивал, что ВС РФ поразили танковый завод и несколько ТЭЦ в городе.
В местном Минэнерго подтвердили, что после этого в некоторых регионах возникли перебои с электричеством. В частности, на ДнепроГЭС в Запорожье вспыхнул пожар.
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