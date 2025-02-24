Dimokratia: Трамп закроет военную базу в Греции, откуда идет оружие Украине

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Президент США Дональд Трамп решил ликвидировать военную базу в Греции, откуда Украине поставляются вооружения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на греческую газету Dimokratia.

Речь идет об объекте в городе Александруполис. Как отмечается в сообщении, "новый планетарный лидер торжественно лишает преимуществ" премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "выполняя совместное требование" Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Уточняется, что Афины отдали эту базу США во время президентства Джо Байдена для переброски Киеву оружия, но теперь Вашингтон решил пересмотреть необходимость ее дальнейшей работы.

Среди причин называется продвижение переговоров между Россией и США. Кроме того, ликвидация базы будет выгодна Турции, которая недовольна тем, что военный объект в Александруполисе мешает монополии Анкаре на пролив Босфор, говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, в том числе Украине. В директиве, которая была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, указано, что сотрудники Госдепа обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.

Президент США заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, поскольку отказался от проведения выборов на Украине. Политик призвал президента Украины к оперативным действиям, поскольку Зеленский, по мнению Трампа, может потерять всю страну на фоне низкого рейтинга.