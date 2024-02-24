В МИД РФ заявили, что Россия не собирается выходить из договора о космосе

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Москва не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, американские власти продолжают без каких-либо доказательств обвинять РФ в якобы существующем намерении разместить ядерное оружие в космическом пространстве.

"Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана", – приводит РИА Новости его слова.

Дипломат обратил внимание, что именно Вашингтон всегда стремился обеспечить для себя превосходство в космосе. Сейчас Штаты используют свой обычный прием, когда они обвиняют других, а затем под предлогом ответных действий реализуют свои интересы, которые, в свою очередь, несут угрозу для международной безопасности, объяснил Рябков.

"Мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса свободным от оружия любого вида", – напомнил он.

Что касается контактов с США по вопрос оружия в космосе, никаких продвижений здесь не наблюдается, поскольку Вашингтон продолжает выдвигать беспочвенные обвинения, подчеркнул замглавы МИД. Рябков сделал акцент на том, что у российской стороны подобных намерений нет.

Кроме того, дипломат отметил, что США постоянно настаивают на конфиденциальности в переговорах, а затем сами допускают утечки информации.

"Появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно", – резюмировал он.

Ранее в администрации США сообщили, что Россия якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие заявления назвали уловкой Белого дома.

Владимир Путин отметил, что РФ всегда выступала против подобных действий.

Позднее СМИ сообщили, что представители администрации президента США Джо Байдена напрямую связывались с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе.



РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов