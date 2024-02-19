В МИД Китая прокомментировали сообщения об оружии РФ в космосе

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МИД Китая указал на точку зрения России в связи с возможным размещением российского вооружения в космосе. Об этом РИА Новости сообщили в офисе ведомства КНР.

"Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала", – сообщили в министерстве.

Ранее издание The New York Times заявило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от глав МИД Китая и Индии призвать лидеров своих стран отговорить Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия.

До этого появилась информация о том, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января потребовал провести встречу с президентом США Джо Байденом по поводу якобы выявленной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.

Перед этим в администрации США и СМИ заявили, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие суждения назвали уловкой Белого дома.



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