Власти США напрямую связывались с РФ по теме ядерного оружия в космосе – СМИ

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Представители администрации президента США Джо Байдена напрямую связывались с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе. Об этом со ссылкой на анонимных должностных лиц американской администрации сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, одним из каналов, который задействовали власти США, были переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В материале уточняется, что власти США также пытались обратиться к Китаю, Индии и странам G7, чтобы те тоже оказали влияние на Москву. Отмечается, что появление информации об угрозе в космической сфере "застало врасплох" как чиновников США, так и представителей конгресса.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января попросил организовать встречу с президентом США Джо Байденом по поводу якобы обнаруженной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.

Перед этим в администрации США и СМИ сообщали, что Россия якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие заявления назвали уловкой Белого дома.

Владимир Путин отметил, что Россия всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе.