Разведка США уведомила Европу об угрозе от РФ, о которой сама не имеет представления – СМИ

Фото: 123RF/tupungato

Американская разведка предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно данным издания, сотрудники разведки США провели ряд поспешных брифингов своих союзников в НАТО и Азии, где обсуждали возможность размещения со стороны России ядерного оружия в космосе.

"Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент Владимир Путин", – пишет газета.

Отмечается, что чиновники из США признают, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января попросил организовать встречу с президентом США Джо Байденом по поводу якобы обнаруженной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.

Перед этим в администрации США и СМИ сообщали, что Москва якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие заявления назвали уловкой Белого дома.

Владимир Путин отметил, что Россия всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе.