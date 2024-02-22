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Разведка США уведомила Европу об угрозе от РФ, о которой сама не имеет представления – СМИ
Фото: 123RF/tupungato
Американская разведка предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно. Об этом пишет газета New York Times.
Согласно данным издания, сотрудники разведки США провели ряд поспешных брифингов своих союзников в НАТО и Азии, где обсуждали возможность размещения со стороны России ядерного оружия в космосе.
"Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент Владимир Путин", – пишет газета.
Отмечается, что чиновники из США признают, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.
Ранее стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января попросил организовать встречу с президентом США Джо Байденом по поводу якобы обнаруженной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.
Перед этим в администрации США и СМИ сообщали, что Москва якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие заявления назвали уловкой Белого дома.
Владимир Путин отметил, что Россия всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе.
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