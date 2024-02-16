Оружие России на ядерной энергии сможет глушить и выводить из строя спутники – СМИ

Фото: ТАСС/Planet Pix/Us Space/Joshua Conti

Новое оружие, которое якобы, по информации разведки США, создает Россия и планирует разместить в космосе, может представлять собой устройство на ядерной энергии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Сперва, как утверждало издание, Россия должна была разработать ядерную боеголовку, но по итогам американской слежки за космическими программами РФ оказалось, что эта информация была неточной. Так, выяснилось, что данное устройство подразумевалось для проведения атак на спутники с использованием ядерной энергии, уточнили в агентстве.

К таким устройствам могут относиться системы, направленные на заглушку сигналов или создание электромагнитных импульсов. Последние могут выводить из строя оборудование спутников, если те находятся вблизи с орбитой.

Исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл заявил, что сейчас российская сторона пробует разработать орбитальные системы радиоэлектронной борьбы, а по поводу создания новой ядерной боеголовки речи пока не идет.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил в эфире радио КП, что применять ядерное оружие в космосе РФ не будет.

"Если рассмотреть это как ядерную бомбу, то она в космосе совершенно неэффективна и вообще не очень понятно, как ее использовать. Тем более против вражеских спутников", – уточнил он.

По его словам, это устройство в космосе просто будет неспособно различить вражеские спутники от российских и может повредить все друг за другом. В связи с этим он указал на то, что те, кто пускает в Сеть такую информацию, просто недостаточно образованы.

Ранее появилась информация, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января потребовал провести с американским лидером Джо Байденом собрание по поводу якобы выявленной Белым домом новой угрозы национальной безопасности.

Это связано с заявлениями администрации США, а также с информацией в СМИ, согласно которой РФ якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для якобы атаки по спутникам. В Кремле считают эти домыслы уловкой Белого дома.



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