В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной дипотношений с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией является логичным результатом русофобской политики, которую Киев ведет с 2014 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель МИД РФ.

"Это не наш выбор. <...> Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года", – отметил представитель министерства.

В ведомстве также напомнили, что с тех пор киевские власти приняли целый ряд дискриминационных по отношению к русскоязычному населению законов, а также разорвали в 2018 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что отношения с Россией разрывает та власть Украины, которая олицетворяет антинародные силы, которая довела страну до сегодняшнего состояния.

"Придет время, будет сформирована новая власть – законодательная и исполнительная. У нас будут нормальные дружеские отношения, какими они были до 1991 года", – отметил сенатор.

По его словам, именно с 1991 года Украина стала превращаться в антироссийский проект.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

О разрыве дипломатических отношений с РФ президент Украины Владимир Зеленский сообщил днем 24 февраля. Соответствующий запрос от МИД страны он получил еще два дня назад.

