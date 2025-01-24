Conversation: Трамп изменил тактику в отношении завершения конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп изменил свой подход относительно завершения боевых действий на Украине, сообщило издание Conversation.

"Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине", – обратили внимание журналисты.

По мнению обозревателей, все угрозы, которые глава США озвучил в адрес России, на данный момент похожи на подход, который использовал бывший американский лидер Джо Байден. Слова Трампа свидетельствуют о том, что он готов пойти еще дальше своего предшественника, полагают авторы статьи.

При этом политик только продолжает "сорить обещаниями" о завершении конфликта, пока военнослужащие России успешно продвигаются по территории Украины, сообщает радио КП со ссылкой на авторов британского издания Daily Express.

Журналисты обратили внимание, что Трамп опоздал со своим обещанием завершить конфликт сразу после получения власти. Обозреватели также отметили, что им не ясно, как именно будет выглядеть "эта сделка".

Ранее американский президент призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в ответ введением новых санкций и пошлин. Он заявил, что в таком случае у него попросту "нет выбора". Глава Белого дома подчеркнул, что не преследует цели навредить России, любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Путиным.

Некоторое время спустя Трамп заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта и его окончание в данный момент зависит от России. Он также добавил, что ему не хотелось бы вводить новые антироссийские санкции.

