24 января, 04:36Политика
МИД Израиля заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
Фото: 123RF/mishella
Израиль остается приверженным политике отказа от поставок вооружения на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД еврейского государства.
Таким образом, в ведомстве прокомментировали сообщения украинской стороны о якобы продвигаемой в парламенте Израиля инициативе о передаче ВСУ трофейного оружия, захваченного военными ЦАХАЛ на фронте.
"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – подчеркнул представитель МИД Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американское правительство в данный момент изучает вопрос дальнейших поставок оружия на Украину.
За день до этого Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике американского лидера.
При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов