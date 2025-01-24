МИД Израиля заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине

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Израиль остается приверженным политике отказа от поставок вооружения на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД еврейского государства.

Таким образом, в ведомстве прокомментировали сообщения украинской стороны о якобы продвигаемой в парламенте Израиля инициативе о передаче ВСУ трофейного оружия, захваченного военными ЦАХАЛ на фронте.

"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – подчеркнул представитель МИД Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американское правительство в данный момент изучает вопрос дальнейших поставок оружия на Украину.

За день до этого Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике американского лидера.